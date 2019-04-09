IMF'den Türkiye açıklaması: Yardıma gerek yok

Uluslararası Para Fonu Başekonomisti Gita Gopinath, Küresel Ekonomik Görünüm raporundan sonra Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

IMF tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye ekonomisinin bu yıl itibariyle yüzde 2,5 oranında daralmasını bekledikleri, ekonomideki istikrarın korunması noktasında geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

2019 yılı için geliştirilecek politikaların güvenilirliğine dikkat çeken IMF, 2020 yılı için Türkiye' nin büyüme beklentisinin yüzde 2,5 oranında olduğunu söyleyen Gopinath, Türkiye'nin IMF'den yardım istediğini düşünmeyi gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığını açıkladı.





TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Türkiye' nin bu yıl Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla beklentisini yüzde 04, büyüme oranından yüzde 2,5 daralmaya düşüren IMF, gelecek yıl için ise büyüme tahminini yüzde 2,6' dan yüzde 2,5 oranına düşürerek, revizeledi.

2019 Yılı Bahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu' nu yayımlayan IMF tarafından büyümenin 2020' de yükseliş yani pozitife dönüş olarak kaydedileceğini, iç taleplerdeki toparlanma oranları ile orta vadede yüzde 3,5 oranına yükselişinin öngörüldüğüne yer verdi.