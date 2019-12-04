İnfaz düzenlemesinin dışında bırakılacak 6 suç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle hükümetin önüne gelen infaz düzenlemesinde, sona doğru yaklaşıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptı.

Yeni yasayla birlikte, basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaş üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek.

Baklava çalan hırsız ile gece yarısı eve giren hırsız, aynı suçtan ceza almayacak.

İNDİRİM YAPILACAK SUÇLAR

Basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirime gidilecek.

AFFI OLMAYAN SUÇLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu suçlarda ise asla indirim yapılmaması gerektiğini söyledi: Terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar.