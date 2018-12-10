Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s tanıtıldı

Infinity-O ekrana ve 3 arka kameraya sahip Samsung Galaxy A8s, resmi olarak Çin'de ortaya çıktı. Telefon 6,4 inç Full HD + Infinity-O ekrana sahip. Ekran gerçekten çok ince çerçevelerden oluşuyor ve 19: 5: 9 oranında bir en boy oranı sağlıyor.

24 MEGAPİKSEL KAMERA

Bir diğer önemli nokta ise kameralar. Cihazın arka kısmında 24 megapiksellik ultra geniş lens, 10 megapiksellik telefoto lens ve 5 megapiksellik derinlik sensörü olmak üzere üç kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 24 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir kamera var.





FİYAT KONUSUNDA HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Galaxy A8s, Kyro 360 işlemcili 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisi ile geliyor. Telefonun 6GB RAM/ 128GB depolama ve 8GB RAM / 128GB depolama olmak üzere iki seçeneği bulunuyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelecek telefonun bataryası hakkında ise henüz bir bilgi yok. Arka tarafında bir parmak izi okuyucusu bulunan telefon, mavi, yeşil ve gümüş renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Fiyat konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.