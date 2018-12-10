taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.313
Euro
6.0657
Altın
1244.81
Borsa
92558.85
Gram Altın
212.447

Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s tanıtıldı

Samsung, Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'i Çin'de duyurdu.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 16:04..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş
Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s tanıtıldı

Infinity-O ekrana ve 3 arka kameraya sahip Samsung Galaxy A8s, resmi olarak Çin'de ortaya çıktı. Telefon 6,4 inç Full HD + Infinity-O ekrana sahip. Ekran gerçekten çok ince çerçevelerden oluşuyor ve 19: 5: 9 oranında bir en boy oranı sağlıyor.

24 MEGAPİKSEL KAMERA

Bir diğer önemli nokta ise kameralar. Cihazın arka kısmında 24 megapiksellik ultra geniş lens, 10 megapiksellik telefoto lens ve 5 megapiksellik derinlik sensörü olmak üzere üç kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 24 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir kamera var.

Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s tanıtıldı

FİYAT KONUSUNDA HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Galaxy A8s, Kyro 360 işlemcili 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisi ile geliyor. Telefonun 6GB RAM/ 128GB depolama ve 8GB RAM / 128GB depolama olmak üzere iki seçeneği bulunuyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelecek telefonun bataryası hakkında ise henüz bir bilgi yok. Arka tarafında bir parmak izi okuyucusu bulunan telefon, mavi, yeşil ve gümüş renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Fiyat konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı

953
Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

107
Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

47
Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

71
Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

47
Bakan Berat Albayrak bütçe görüşmelerinde konuştu

Bakan Berat Albayrak bütçe görüşmelerinde konuştu

202
Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

368
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir