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İngiliz gazete Esad'ın Türkleri hedef aldığını iddia etti

İngiliz Telegraph’ta yayınlanan bir makaleye göre Rus destekli Esad rejim güçleri, Türk askerlerinin şehit edildiği hava saldırılarını kasten gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 22.02.2020 - 15:32..
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Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde, Esad ejimin düzenlediği hava saldırısında iki askerimiz şehit düştü, 5 askerimiz de yaralandı.

Türk gözlem noktasına düzenlenen hain saldırı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılıksız bırakılmadı ve rejim güçlerine misliyle karşılık verildi.

SES KAYITLARI YAYINLANDI

Sivillere yönelik saldırıyı durdurmak için ateşkes sürecini aktif olarak kontrol eden Türk ordusu, bu saldırı karşısında İdlib'e silah ve asker sevkiyatına başladı.

Rejim güçlerinin aldığı, Türk askerlerinin özellikle hedef alınmadığına ilişkin tavır karşısında İngiliz Daily Telegraph’ta yayınlanan yeni bir iddia, saldırıların planlı olduğu gerçeğini kuvvetlendirdi.

İngiliz gazete Esad'ın Türkleri hedef aldığını iddia etti

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Josie Ensor’un imzasıyla yayınlanan özel haberde, Suriye Ordusu askerleri arasındaki telsiz konuşmalarına ulaşıldığı iddia ediliyor.

TÜRK GÖZLEM NOKTALARININ KOORDİNATLARINI İSTEDİ

Ses kayıtlarında Esad rejim güçlerinin İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktasının kasten hedef alındığına ilişkin ifadeler de yer alıyor.

Telegraph’ın internet sitesinde yayınlanan telsiz konuşmalarında topçu subayı olduğu belirten Somar Adlı kişinin "Bana Türk gözlem noktasının koordinatlarını gönder" dediği duyuluyor. Diğer bir görevli ise bu çağrıya "Önünde, solda, Sobhi. 07215313" yanıtını veriyor.

Sitede yayınlanan diğer bir ses kaydı ise, sivillerin de açık açık hedef alındığını kanıtlar nitelikte.

SİVİLLER DE HEDEF ALINIYOR

Bölgedeki sivillerin izlendiği anlaşılırken, rejim güçlerinin yaptığı konuşmalarda şu ifadeler yer alıyor:  "Araç kullanan kadınlar var. Niye cepheye doğru gidiyorlar ki? Yaşlı bir kadın gibi görünüyor. Eşyasını toplamaya geldiği belli, sonra ayrılacak.”

Diğer bir sesin ise "İzliyorum onları. Bir eve giriyorlar. Hadi! Şimdi ateş açıyorum" şeklinde karşılık verdiği duyuluyor.

Telegraph, yayınladığı ses kayıtlarında sesleri duyulan askerlerin ise "Kaplan Güçleri" adı verilen Suriye Ordusu'nun 25'inci tugayına mensup olduklarını iddia ediyor.

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