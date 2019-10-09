İngiliz gazeteci Suriye’deki DEAŞ kampını ziyaret etti

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağı açıklamasının ardından bölgede terör örgütü YPG’ye destek için bulunan birliklerini geri çekeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, teröristlerin sorumluluğunu da Türkiye’ye yıkmıştı.

ARALARINDA ABD, İNGİLİZ VATANDAŞLARI DA VAR

İngiltere, Almanya gibi ülkeler tarafından reddedilen bu sorumluluğun ardından, The Times’ın gazetecilerinden Anthony Loyd, bölgede bulunan DEAŞ kamplarına ziyaret gerçekleştirdi.

KAMPLARDA 12 BİN DEAŞ TERÖRİSTİ BULUNUYOR

Kampların idaresini elinde tutan YPG’li teröristler eşliğinde burayı inceleyen İngiliz gazeteci, kamplarda en az 5.000 DEAŞ’lının bulunduğunu söyledi. Tutuklular arasında Fransız, İngiliz, Belçika ve ABD vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Loyd, buradaki koşulların "insanlık dışı" olduğunu belirtti.

Bölgede bulunan diğer altı hapishanede de toplamda 7.000 teröristin tutulduğunu belirten Loyd, bu kalabalığı patlamaya hazır bir bombaya benzetti.

ABD, DEAŞ'lı teröristlerden Türkiye'yi sorumlu tutacak haberi için tıklayınız