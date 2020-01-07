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İngiliz kadın astronot: Uzaylılar aramızda

Uzaya giden ilk İngiliz astronot olan Dr. Helen Sharman, uzaylıların kesinlikle var olduklarını ancak insanlar gibi yaratılmadıkları için onları göremiyor olabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 01:45..
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İngiliz Observer gazetesine konuşan Dr. Helen Sharman, "Uzaylılar var. Bunun başka yolu yok. Milyarlarca yıldız arasında her türlü yaşam formu olmalı" dedi.

"BİZİM GİBİ YARATILMADIKLARI İÇİN GÖREMİYORUZ"

Sharman, "Belki de şu anda buradalar ve biz onları insanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için göremiyoruz" diye konuştu.

İngiliz kadın astronot: Uzaylılar aramızda

1991'DE RUS KOZMONOTLARLA UZAYA ÇIKMIŞTI

56 yaşındaki Sharman, Londra'daki Imperial College'ta Kimya Fakültesi'nde öğretim görevlisi.

Sharman, Mayıs 1991'de iki Rus kozmonotla birlikte Sovyet Mir Uzay İstasyonu'na gitmişti.

Dr. Sharman, 2018'de Kraliçe 2'nci Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı'yla ödüllendirilmişti.

İngiliz kadın astronot: Uzaylılar aramızda

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