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İngiliz kadının ilginç hastalığı

İngiltere'de yaşayan Gemma Whyatt'ın cildinde, irili ufaklı birçok leke var.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 12:30..
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24 yaşındaki İngiliz konjenital melanositik nevüs hastası Gemma Whyatt'ın cildi, diğer insanların cildinden tamamen farklı.

SERGİ İÇİN FOTOĞRAFLANDI

İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesinde yaşayan Gemma, CMN ile yaşıyor. Gemma ve diğer başka 30 kişi, uluslararası bir sergi için görüntülendi.

İngiliz kadının ilginç hastalığı

SANAT OLARAK GÖRÜLMESİ HARİKA BİR ŞEY

Konu ile ilgili açıklama yapan Gemma, "Görüntümün bir sanat olarak görülmesi ve kutlanması benim için harika bir şey." diyor.

BİKİNİLERDEN KAÇIYORDUM

Ayrıca Gemma, "Çocukken normal şeyler yaptım, normal arkadaşlarım oldu. Doğum lekelerimin ortaya çıktığı jimnastik giysileri de giydim. Ancak ergen olmaya başladığımda bu beni etkilemeye başladı. Farklı görünüyordum ve bunun fakındaydım. Bu hastalığa sahip başka biri yoktu. Atkılar takıyor, uzun kollu giysiler giyiyor, bikinilerden kaçınıyordum." dedi.

Konjenital melanositik nevüs (CMN) adı verilen hastalık, ender görülen bir deri hastalığı olarak biliniyor.

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