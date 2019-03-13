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İngiliz medyasında Brexit eleştirileri

AB'de ayrılma sürecinde büyük kriz yaşayan İngiltere'de, parlamentoda alınan karar Başbakan May'i yine zora soktu.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 07:20..
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İngiliz medyasında Brexit eleştirileri

İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) ile varılan ve ülkenin birlikten ayrılmasının (Brexit) koşullarını belirleyen anlaşmayı ikinci kez reddetti.

Bu karar Başbakan Theresa May'i oldukça zor durumda bıraktı.

Karar sonrası İngiliz medyasında May'in koltuğunun tehlikede olduğu yazıldı. Çünkü May, bu anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda ayrılığın gerçekleşemeyebileceğini söylemişti.

İngiliz medyasında Brexit eleştirileri

Bir diğer ihtimal ise anlaşmasız Brexit. Yani İngiltere tek taraflı olarak ayrılığı ilan edecek. Ancak bu durum milyarlarca dolar zarar demek.

"DEV BİR YENİLGİ DAHA ALDI"

The Guardian gazetesi, May'in 149 oy farkıyla aldığı yenilginin zaten yıpranmış otoritesine yeni bir darbe vurduğunu belirtti ve manşetinde, "May'ye bir dev yenilgi daha ve Brexit'e sadece 16 gün kaldı" ifadelerini kullandı.

"KRİZE GİRDİK"

"Çaresizliğe itildik" manşetini atan Times ise, May'in yenilgisiyle birlikte "İngiltere'nin krize girdiğini" söylüyor.

"HALA İKTİDARA TUTUNUYOR"

Daily Telegraph gazetesi ise, "May, ikinci aşağılayıcı yenilgiye karşın iktidara tutunuyor" manşetini attı. Gazete İngiltere'nin öngörüldüğü gibi 29 Mart'ta anlaşma olmadan AB'den çıkması gerektiği görüşünde.

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