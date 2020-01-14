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İngiliz polisi, teslim olan şüpheliyi darbetti

Blackburn kentinde, teslim olan bir şüphelinin, polisler tarafından darbedilerek gözaltına alındığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

DHA | 14.01.2020 - 16:34..
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İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Blackburn kentinde, otomobil hırsızlığı yaptığı belirtilen bir kişiye takibe alan polis, şüpheliyi kaldırımın kenarında durdurdu.

ŞÜPHELİ POLİSLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Polisi gören şüpheli, ellerini havaya kaldırarak beklerken, şüphelinin üzerine koşan bir polis memuruysa şüphelinin yere yatmasını işaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yere yatan şüphelinin üzerine 4 polis memurunun çıktığı ve polislerin şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbettiği anlar oldukça tepki çekti.

İngiliz polisi, teslim olan şüpheliyi darbetti

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, polisin bu davranışının yasa dışı olduğunu ve bunun doğru bir gözaltı uygulaması olmadığını belirtirken bazı kullanıcılar ise polisleri savundu.

İngiliz polisi, teslim olan şüpheliyi darbetti

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Lancashire polisinden yapılan açıklamada, "Bu görüntülerdeki polis memurlarının eylemlerinin neden olduğu endişeyi anlıyoruz. Olaya ilişkin görüntülerin, Profesyonel Standartlar Departmanı tarafından tam olarak incelendiğinden emin olacağız. Şüpheli araç hırsızlığı ve tehlikeli araç kullanmaktan suçlanıyor." denildi.

İngiliz polisi, teslim olan şüpheliyi darbetti

İngiliz polisi, teslim olan şüpheliyi darbetti

İngiliz polisi, teslim olan şüpheliyi darbetti

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