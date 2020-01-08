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İngiliz şarkıcı Adele'in son hali

Eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra 20 kilo verdiği öğrenilen Adele'in son görüntüsüyle daha da zayıfladığı fark edildi. Spor eğitmeni Camila Goodis, Adele'in kilo verme sırrını açıkladı.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 10:40..
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, verdiği kilolardan sonra yeni görünümüyle oldukça beğenildi.

31 yaşındaki şarkıcının, nisan ayında eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra 20 kilo verdiği öğrenilmişti. Ünlü şarkıcının dün ortaya çıkan Karayipler’in Anguilla bölgesinde çekilen yeni görüntülerinde daha da zayıfladığı fark edildi.

İngiliz şarkıcı Adele'in son hali

BAŞKA BİRİ GİBİ GÖRÜNDÜ

Şarkıcı Harry Styles ve TV sunucusu James Corden ile tatil yapan Adele’in sahilde çekilen fotoğraflarında başka biri gibi görünmesi dikkat çekti. Brezilya kişisel antrenör Camila Goodis ise Adele’in kilo vermesinin arkasındaki kişi olarak öne çıktı.

İngiliz şarkıcı Adele'in son hali

SPOR YAPMAYI SEVMİYOR, YÜZDE 90'I DİYET

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Goodis, Adele’in çok fazla spor yapmayı sevmediğini söyleyerek, zayıflığını yüzde 90 oranda diyet yapmasından kaynaklandığını söyledi. Ancak ünlü şarkıcıya, Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Williams ile birlikte egzersiz yaptırdığını anlattı.

İngiliz şarkıcı Adele'in son hali

"AYDA'NIN EVİNDE ADELE'İ DE ÇALIŞTIRDIM"

Goodis, “Uzun zamandır Ayda’yı çalıştırıyordum. Adele ve Ayda iyi arkadaşlar. Dolayısıyla ben de Ayda’nın evinde Adele ile ikisini çalıştırdım.” dedi. Pilates eğitmeni Goodis ayrıca, “Adele çok fazla spor yapmayı sevmiyor ama hayat tarzını değiştirdi ve kilo vermesinde yüzde 90 beslenmesinin etkili olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

İngiliz şarkıcı Adele'in son hali

SIRTFOOD DİYETİ YAPTI

The Sun, Adele’in değişiminin pilates, ağırlık kaldırma egzersizleri, şekeri kesme ve Sirtfood diyeti ürünü olduğunu yazdı. Sirtfood diyeti, zayıflama genini harekete geçirdiği öne sürülen sirtüin proteinini aktive etmeye yarayan yiyeceklerden tüketmeye dayanıyor. İngiltere'deki beslenme uzmanları Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından geliştirilen Sirtfood diyeti, bazı yiyeceklerin, vücutta metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olduğu ve yaşlanmayı yavaşlatmak için hücre koruması sağladığı iddia edilen bir protein olan sirtuini aktive ettiği ilkesine dayanıyor.

İngiliz şarkıcı Adele'in son hali

HIZLI KİLO VERDİRİYOR

Diyetin savunucuları yeşil çay, lahana, yaban mersini, somon ve narenciye gibi sirtüin bakımından zengin yiyecekleri tüketmenin vücuda sabit bir metabolik destek verebileceğini ve hızlı kilo vermenizi sağladığını iddia ediyor.

İngiliz şarkıcı Adele'in son hali

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