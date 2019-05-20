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İngiliz siyasetçi Farage'a saldırı

İngiliz siyasetçi Nigel Farage, Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında Newscastle'daydı. Etkinlik sonrası arabasına giden Farange'ın üstüne, bir protestocu milkshake döktü.

İHA | 20.05.2019 - 17:04..
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İngiltere'de halk Brexit'e kesinlikle karşı çıksa da İngiliz hükümeti, süreci yerine getirmek istiyor. Brexit sürecinin uzaması ve belirsizlik de halkın tepkisinin artmasına neden oluyor.

İngiliz siyasetçi Farage'a saldırı

FARANGE PROTESTO EDİLDİ

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski başkanı olan ve İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden koparan en önemli isimlerden biri olarak görülen Farange, Newcastle'da hiç beklemediği bir protestoyla karşı karşıya kaldı.

İngiliz siyasetçi Farage'a saldırı VİDEO

İngiliz siyasetçi Farage'a saldırı

MILKSHAKELİ SALDIRI

Avrupa Parlamentosu seçimleri için Newcastle şehir merkezinde tur atan Farage’ın üzerine, bir protestocu tarafından milkshake atıldı.

İngiliz siyasetçi Farage'a saldırı

GÜVENLİK ZAAFİYETİ OLARAK TANIMLANDI

Kıyafetinin sütlü içerikle kirlendiği gözlenen Farage, önce olayı “güvenlik zafiyeti” olarak tanımlarken, daha sonra aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

İngiliz siyasetçi Farage'a saldırı

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