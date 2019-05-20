İngiltere'de halk Brexit'e kesinlikle karşı çıksa da İngiliz hükümeti, süreci yerine getirmek istiyor. Brexit sürecinin uzaması ve belirsizlik de halkın tepkisinin artmasına neden oluyor.

FARANGE PROTESTO EDİLDİ

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski başkanı olan ve İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden koparan en önemli isimlerden biri olarak görülen Farange, Newcastle'da hiç beklemediği bir protestoyla karşı karşıya kaldı.

İngiliz siyasetçi Farage'a saldırı VİDEO



MILKSHAKELİ SALDIRI

Avrupa Parlamentosu seçimleri için Newcastle şehir merkezinde tur atan Farage’ın üzerine, bir protestocu tarafından milkshake atıldı.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ OLARAK TANIMLANDI

Kıyafetinin sütlü içerikle kirlendiği gözlenen Farage, önce olayı “güvenlik zafiyeti” olarak tanımlarken, daha sonra aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.