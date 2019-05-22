İngiliz sterlini son dört ayın en düşük seviyesinde

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti içerisindeki muhaliflerin İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevini bırakması yönünde baskıyı artırdığına dair kulis haberlerinin etkisiyle İngiliz sterlini, ABD doları karşısında yerel saatle 12.00 itibariyle 0,3 değer kaybederek 1,2668 son dört ayın en düşük seviyesini gördü. Sterlin euro karşısında ise yüzde 0,4 değer kaybederken, 88,17 pens 1 euroya eşitlendi.

BAŞKA BİRİNİN BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Ekonomistler, piyasalarda İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevinden ayrılmasının ardından İngiltere’nin AB’den çıkışı konusunda daha sert bir çizgide bulunabilecek bir ismin, başbakanlık koltuğuna oturmasından endişe edildiğini belirtiyor.

31 EKİM'E ERTELEME KARARI

İngiltere ile AB, geçen ay yapılan zirvede, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.

İngiliz hükümeti, geçen hafta Parlamento'da daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasının, haziran ayının ilk haftası yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını bildirmişti.