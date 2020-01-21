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İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

İngiltere merkezli Maplecroft danışmanlık şirketi, 2020'de ayaklanma yaşanacak 47 ülke içinde Türkiye'yi de gösterdi.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 11:07..
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İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

Maplecroft isimli İngiliz şirketi, "2020 Siyasi Risk Haritası" nı yayınladı.

AYAKLANMA ÇIKACAK ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

Şirketin yaptığı araştırmada; 2020 yılında siyasi karışıklık yaşanacak ve ayaklanma olacak 47 ülke yer aldı.

Ayaklanma yaşanacak 47 ülke arasında Türkiye'nin yer alması da dikkat çekti.

Araştırmaya göre; Irak, Şili, Hong Kong gibi ülkelerde yaşanan eylemler devam edecek.

Türkiye'yle birlikte yeni ayaklanmaların olacağı ülkeler arasında; Sırbistan, Karadağ, Hindistan, Cibuti, Kazakistan ve Benin de yer aldı.

İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

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