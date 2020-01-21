İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

Maplecroft isimli İngiliz şirketi, "2020 Siyasi Risk Haritası" nı yayınladı.
AYAKLANMA ÇIKACAK ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR
Şirketin yaptığı araştırmada; 2020 yılında siyasi karışıklık yaşanacak ve ayaklanma olacak 47 ülke yer aldı.
Ayaklanma yaşanacak 47 ülke arasında Türkiye'nin yer alması da dikkat çekti.
Araştırmaya göre; Irak, Şili, Hong Kong gibi ülkelerde yaşanan eylemler devam edecek.
Türkiye'yle birlikte yeni ayaklanmaların olacağı ülkeler arasında; Sırbistan, Karadağ, Hindistan, Cibuti, Kazakistan ve Benin de yer aldı.