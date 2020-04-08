İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’un hastanede koronavirüs tedavisi devam ederken, yetkililer halkı sık sık dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Normal şartlarda yağmurlu ve rüzgarlı bir hava durumuna sahip olan ancak İngiltere’de korona ile mücadele edildiği bugünlerde hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyretmesiyle halk kendini sokaklara attı.

PARKLARA AKIN ETTİLER

Yetkililerin, uyarılarına aldırış etmeyen Londralılar parklara, oyun alanlarına akın ederek koronavirüse rağmen sıcak havanın tadını çıkardı.

İngilizler, koronaya rağmen parklara akın etti

SOSYAL MESAFE KURALINI ÖNEMSEMEDEN SPOR YAPTILAR

Hükümetin yaptığı evden çıkmayan ve sosyal mesafeyi koruyun açıklamalarını dinlemeyen bazı İngilizler, grup halinde spor yaparken, bazı İngilizler ise tek başına koşmayı tercih etti.