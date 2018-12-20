İngilizler Türkiye'ye akın edecek

Britanya Parlamentosu, Brexit anlaşmasının, ülke çıkarlarına uymadığını düşündüğü için bu anlaşmaya onay vermek istemiyor. Ancak Brexit'e onay verilirse, ülke AB'den tamamen uzaklaşmış olacak.

İSPANYA VE KANARYA ADALARI'NA TALEP AZALDI

Anlaşmanın Parlamento'da onaylanmasının ardından, İngilizler de kendi ekonomik haritasını çizmek istiyor. Bu nedenle de ilk hazırlıkları tatil rotaları oldu.

Times gazetesi, konuyu turizm sektörü açısından inceledi. Haberde; Avrupa'nın gözde tatil beldelerinden İspanya ve Kanarya Adaları'nın artık tercih edilmediği de belirtildi. Hatta bu tatil rotalarında, rezervasyonlar düştü.

TÜRKİYE VE AFRİKA EN ÇOK TALEP GÖREN ÜLKELER

Ayrıca yapılan araştırmaya göre; Türkiye ve Afrika'ya seyahat rezervasyonları iki kata çıktı. Bunun yanı sıra Küba, ABD ve Meksika da tercihler arasında yer aldı.

Britanyalı turistlerin, Türkiye tercihinde, ülkenin para birimi sterlin karşısında euronun güç kazanmasının da etkili olduğu bildirildi.