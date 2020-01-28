taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9508
Euro
6.5504
Altın
1576.06
Borsa
120318.05
Gram Altın
301.584
Bitcoin
53886.8

İngiltere 5G altyapısı için Huawei'ye kısmen izin verdi

İngiliz hükümeti; Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin, İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına yeşil ışık yaktı.

AA | 28.01.2020 - 17:19..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, bazı ülkelerde ise yasaklanmıştı.

İNGİLTERE KISMEN İZİN VERDİ

İngiliz hükümeti, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına karar verdi. Ancak Çinli şirket, yalnızca belirli kısımlarda 5G hizmeti verebilecek.

huawei

HASSAS NOKTALARDA HİZMET VEREMEYECEK

İngiltere, Huawei'nin de içerisinde bulunduğu yüksek riskli hizmet sağlayıcıları, ülkenin belirli kısımlarındaki 5G bağlantısının dışında tutacak. Yani Çinli şirket, ülkedeki nükleer santral ve askeri tesisler gibi hassas noktalarda faaliyet gösteremeyecek. Ancak diğer bölgelerde, Huawei'nin sağlayacağı altyapı kullanılacak.

İNGİLTERE VE ABD KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki Amerikalı delegasyon; İngiliz yetkilileri, İngiltere’nin 5G ağında Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda uyarmıştı.

Ayrıca ABD, daha önce "İngiltere'nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği" konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD'nin bütün bu uyarılarına rağmen İngiltere'nin Huawei'den vazgeçmemesi, iki ülke arasında yeni bir krize neden olabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

İngiltere 5G altyapısı için Huawei'ye kısmen izin verdi

İngiltere 5G altyapısı için Huawei'ye kısmen izin verdi

İngiltere 5G altyapısı için Huawei'ye kısmen izin verdi

İngiltere 5G altyapısı için Huawei'ye kısmen izin verdi

İngiltere 5G altyapısı için Huawei'ye kısmen izin verdi

İngiltere 5G altyapısı için Huawei'ye kısmen izin verdi

İlginizi Çekebilir
iPhone’ları hacklemek için New York'ta tesis kurulacak
New York bölge savcılığı, iPhone modellerini hacklemek için 10 milyon dolarlık yeni bir tesise onay verdi.
Xiaomi, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapattı
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, koronavirüs nedeniyle Çin'deki mağazalarını kapatmak zorunda kaldı.
100 milyon kişiyi öldüren, tarihin en büyük salgını: İspanyol gribi
Teknoloji Tarihi'nin yedinci bölümünde, yaklaşık 100 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol grip salgınının yaşandığı 1918-1920 yıllarına yolculuk ediyoruz.
Elon Musk, Berlin'deki protestolardan sonra açıklama yaptı
Elon Musk, Berlin'de kurulacak Tesla fabrikasını protesto eden çevreciler hakkında konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

1193
Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Erdoğan'dan depremzede anneye destek

189
Nusret, Malatya ve Elazığ için 1 milyon topladı

Nusret, Malatya ve Elazığ için 1 milyon topladı

161
Benzin ve motorine indirim yapıldı

Benzin ve motorine indirim yapıldı

171
Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

79
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da kayak yaptı

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da kayak yaptı

930
Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir