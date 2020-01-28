İngiltere 5G altyapısı için Huawei'ye kısmen izin verdi

Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, bazı ülkelerde ise yasaklanmıştı.

İNGİLTERE KISMEN İZİN VERDİ

İngiliz hükümeti, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına karar verdi. Ancak Çinli şirket, yalnızca belirli kısımlarda 5G hizmeti verebilecek.

HASSAS NOKTALARDA HİZMET VEREMEYECEK

İngiltere, Huawei'nin de içerisinde bulunduğu yüksek riskli hizmet sağlayıcıları, ülkenin belirli kısımlarındaki 5G bağlantısının dışında tutacak. Yani Çinli şirket, ülkedeki nükleer santral ve askeri tesisler gibi hassas noktalarda faaliyet gösteremeyecek. Ancak diğer bölgelerde, Huawei'nin sağlayacağı altyapı kullanılacak.

İNGİLTERE VE ABD KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki Amerikalı delegasyon; İngiliz yetkilileri, İngiltere’nin 5G ağında Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda uyarmıştı.

Ayrıca ABD, daha önce "İngiltere'nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği" konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD'nin bütün bu uyarılarına rağmen İngiltere'nin Huawei'den vazgeçmemesi, iki ülke arasında yeni bir krize neden olabilir.

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