İngiltere: ABD'nin Huawei tepkisini ciddiye alıyoruz

Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, bazı ülkelerde ise yasaklanmıştı.

ABD'nin sık sık uyarmasına rağmen İngiliz hükümeti, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına karar verdi. Ancak bu karara, başta Donald Trump olmak üzere birçok ABD'li yetkili tepki gösterdi.

İNGİLTERE: ABD'NİN TEPKİSİNİ CİDDİYE ALIYORUZ

ABD'li yetkililer, itirazlarına rağmen İngiltere'nin 5G işlemlerinde Huawei ile de çalışacak olmasının, gelecek ticaret görüşmelerini etkileyeceği imasında bulunmuşlardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konunun kendisine sorulması üzerine, "ABD'li dostlarımızın endişelerini dinledik ve ciddiye aldık." dedi ve "Brexit sonrası ticaret anlaşmalarının ilk başında (ABD ile) serbest ticaret anlaşması geleceği konusunda inançlıyız." diye ekledi.

TRUMP ILE JOHNSON TARTIŞTI İDDİALARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye ülkenin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer verme kararı sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la tartıştığı iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, İngiltere'nin Huawei kararını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Öyle görünüyor ki iki ülke arasındaki gerilim önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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