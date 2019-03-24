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İngiltere Başbakanı'nın koltuğu sallanıyor

Bir grup kabine üyesi, Brexit sürecinde büyük başarısızlık yaşayan Theresa May'i devirmeye çalışıyor.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 16:49..
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İngiltere Başbakanı'nın koltuğu sallanıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sürecinin kötü yönettiği için kendi partisi olan Muhafazakar Parti tarafından da eleştiriliyor. Zira partililer May'in Brexit süreciyle Muhafazakar Parti'ye büyük zarar verdiğini düşünüyor.

TAKIM ARKADAŞLARI MAY'E KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Aralarında Daily Mail ve Sunday Times gazetelerinin de bulunduğu İngiliz basınının hükümete yakın çevrelere dayanarak verdiği haberlere göre, bir grup kabine üyesi May’e karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

'DARBE' HAZIRLIĞI

Sunday Times editörü Tim Shipman, Cumartesi akşamı attığı Tweet ile, May'a karşı kapsamlı bir "darbe”nin hazırlandığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı'nın koltuğu sallanıyor

"10 GÜN İÇİNDE GİTMİŞ OLACAK"

Shipman, bu haberi,  May'i devirmek isteyen ve isminin açıklanmasını istemeyen 11 kabine  üyesine dayandırdı. Bir bakanın, "Son yaklaştı. 10 gün içinde May gitmiş olacak” dediği aktarıldı.

İngiltere Başbakanı'nın koltuğu sallanıyor

Daha önce The Times ve The Daily Telegraph gazeteleri de, istifa etmesi konusunda May üzerindeki baskının arttığını yazmıştı.

HALK PROTESTO EDİYOR

Başkent Londra’da dün bir milyonu aşkın kişi, Avrupa Birliği’nden ayrılık sürecine ilişkin yeni bir referendum yapılması talebiyle dün sokağa çıktı.

Bu protestolar da Başbakan May'i zor durumda bırakıyor.

İngiltere Başbakanı'nın koltuğu sallanıyor

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