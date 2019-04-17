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İngiltere beğen butonunu sosyal medyadan kaldırmak istiyor

İngiltere, beğen düğmesini sosyal medya sitelerinden yasaklayarak çocukları ve gençleri korumayı amaçlıyor.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 10:31..
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Sosyal medya siteleri, çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı uzun zamandır eleştiriliyor. İngiltere'de, beğen butonunun kaldırılması da dahil olmak üzere bu platformlarda, çocuk güvenliğini artırmak için hükümet tarafından birçok önem alınması planlanıyor.

Sosyal medya sitelerinde sıkça gördüğümüz beğen butonu, İngiltere'de tarih olabilir. 18 yaşın altındakileri gençleri sosyal medya sitelerinde tutmak için kullanılan beğen butonunun, tamamen kaldırılmasını içeren yeni bir tasarı hazırlandı.

ingiltere

TASARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Şu anda İngiltere'de görüşülen bu yeni tasarı, sosyal medya şirketlerinin yerine getirmesi gereken 16 standardı ortaya koyuyor. Tasarı, gençler için 'beğen' düğmesini yasaklamanın yanı sıra, sosyal medya sitelerinin zorunlu bir neden olmadıkça, "yüksek gizlilik" ayarının varsayılan olarak etkinleştirmesini istiyor.

31 Mayıs'a kadar görüşülmesi beklenen yeni tasarının yürürlüğe girmesi halinde, İngiltere'de sosyal medya sitelerinde beğen butonu yasaklanacak.

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