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İngiltere, Çin'den bozuk test kitlerinin parasını istedi

İngiltere'nin koronavirüs test koordinatörü John Bell, Çin üretimi test kitlerinin sonuçlarının hatalı olduğunu söyledi.

İHA |
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İngiltere, Çin'den bozuk test kitlerinin parasını istedi

İngiltere, Çin'den ithal ettiği yaklaşık 3.5 milyon koronavirüs test kitinin, pek çok kez negatif ve pozitif sonuçları yanlış verdiğini açıkladı.

Boris Johnson hükümeti, geçtiğimiz ay Çin'den satın alınan ancak kullanımı güvenilir olmadığı belirlenen 3.5 milyon test kiti için geri ödeme istedi.

TEST KİTLERİ HATALI

Koronavirüs test koordinatörü John Bell, satın alınan kitlerin ciddi derecede güvenlik sorunu taşıdığını, koronavirüs testine tabi tutulan çoğu insandan hatalı sonuçlar alındığını doğruladı.

İngiltere, Çin'den bozuk test kitlerinin parasını istedi

İYİ SONUÇLAR VERMEDİ

Bell, "Maalesef bugüne kadar kullandığımız testler iyi sonuç vermedi. Birçok yanlış negatif görüyoruz, yanlış pozitifler de görüyoruz. Bu test kitleri bizim için iyi sonuçlar vermedi." şeklinde konuştu.

İngiltere Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock ise koronavirüs salgınına yanıt olarak alınan bu test kitlerini "Oyunun kuralını değiştirecek” şeklinde lanse etmişti.

İngiltere, Çin'den bozuk test kitlerinin parasını istedi

AVUSTURYA, İSPANYA, HOLLANDA...

Öte yandan, Avusturya'nın Çin'den aldığı yarım milyon N95 maskesinin kusurlu olduğu ortaya çıktı.

Çin daha önce İspanya'ya kalitesiz maske, Hollanda'ya bozuk test kiti satmıştı.

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