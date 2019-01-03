İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad bir süre görevde kalabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Sky News'da yayınlanan bir programına katılarak, Suriye ile ilgili önemli bir röportaj verdi.

"BİR SÜRE DAHA GÖREVDE KALABİLİR"

Hunt, Suriye Devlet Başkanı Esad ile ilgili olarak, "İngiltere'nin uzun süreli pozisyonu, Suriye'de Esad yönetimi ile barışın sürdürülemeyeceğiydi. Ancak Beşar Esad, Rusya'nın desteğine teşekkür ederek, ne yazık ki Suriye'de bir süre daha görevde kalabilir." şeklinde bir açıklama yaptı.

"RUSYA SORUMLULUĞU ALDI"

Sky News'ta yer alan haberde, ayrıca Rusya'nın Suriye'deki sorumluluğu da aldığını dile getirerek, "Eğer Suriye'nin işine bulaşıyorsanız, Suriye'nin barışından, yani kendi insanlarına kimyasal kullanmamasından da emin olmalısınız." diye konuştu.