İngiltere ile İran arasında gerilim arttı

İngiltere ve İran arasında yaşanan Hürmüz Boğazı tanker krizinde taraflar atacakları adımları masaya yatırıyor.

ALMANYA VE FRANSA İNGİLTERE'YE DESTEK VERDİ

Almanya ve Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler bölgeye askeri güç göndermeye hazırlanan İngiltere'ye destek mesajları yayınladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bayraklı bir tankere el koyması ve 23 mürettebatı sorgulaması diplomatik krize yol açtı.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Tobias Ellwood, ülkesinin kriz yaşanan bölgeye askeri güç gönderme konusunda kararlı olduğunu açıkladı. İran'a yönelik yaptırım konusunda "Tüm seçenekler masada" olduğunu kaydeden Ellwood, "Neler yapabileceğimiz konusunda meslektaşlarımızla ve uluslararası müttefiklerimizle konuşuyor olacağız." dedi.

Ellwood, önceliklerinin bölgedeki deniz ulaşımının güvenliği olduğunu ifade ettikten sonra, "Bizim ilk ve en önemli sorumluluğumuz şu andaki tanker konusuna çözüm bulmak, bölgedeki diğer tankerlerin bu sularda güvenli bir şekilde hareket etmesi, sonrasında büyük resme bakmak." dedi.

"İRAN FARKLI SENARYOLARA HAZIR"

İran'ın İngiltere elçisi Hamid Baeidinejad, Londra yönetiminin İran ve İngiltere arasında, "tanker konusunun ötesinde tansiyonu arttırmayı isteyen iç siyasi güçleri sınırlaması" gerektiği çağrısı yaptı.

Twitter hesabından yapılan açıklamada bölgedeki hassas dönemde bunun oldukça tehlikeli ve makul olmayan bir yol olacağını belirten Baeidinejad, "İran'ın farklı senaryolara hazır olduğu" mesajı verdi.

Bu arada İran Devrim Muhafızları tarafından el konulan İngiliz bandıralı gemideki 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. İngiliz bandıralı geminin İsveçli sahibi Stena Bulk, Hindistan, Letonya, Filipinler ve Rusya'dan 23 mürettebatı resmen ziyaret için İran'a başvuruda bulundu. Hindistan ise tankerdeki 18 Hindli personelin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

TANKER KRİZİ BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE TAŞINDI

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tanker krizini BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı.

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan mektupta petrol tankerinin alıkonulduğu sırada Umman karasularında olduğu belirtilerek, "Uluslararası hukuk, seyir hakkının engellenmemesi gerektiğini vurguluyor, bu nedenle İran'ın hareketi yasadışı bir müdahaledir" denildi.