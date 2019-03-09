İngiltere Kraliyeti bile artık kurallarını umursamıyor

İngiltere Kraliyeti'nin, çok ilginç gelenekleri ve çok katı kuralları olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak İngiltere Kraliyeti'nin son zamanlarda yaptığı ve uyguladığı kararlar, bunun tamamen değiştiğini gösteren nitelikte...

KRALİÇE İLK PAYLAŞIMINI DÜN YAPARAK KURALLARI ÇİĞNEDİ

Dün, İngiltere Kraliyeti'nin Instagram'daki resmi hesabı olan '@theroyalfamily'den bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşım ise Kraliçe Elizabeth'e aitti. Bilindiği gibi Kraliçe Elizabeth, sosyal medya kullanmıyor ve kurallar arasında sosyal medya kullanmak yok. Ancak, bu kararı ilk delen yine Kraliçe'nin kendisi oldu.

İngiliz Kraliyet Ailesi kuralları- FOTO GALERİ

PRENS ALBERT'İN MEKTUBUNU PAYLAŞTI

Dün Bilim Müzesi'ni gezen Kraliçe Elizabeth, akşamında Instagram'da, dünyanın ilk bilgisayar öncüsü Charles Babbage tarafından, büyük büyükbabası Prens Albert'a 1843 yılında yazılan bir mektubu, Kraliyet Ailesi takipçileriyle paylaştı.

"İLK PAYLAŞIMIMI GERÇEKLEŞTİRMEM UYGUN GÖRÜNÜYOR"

Kraliçe paylaşımın altına, "Bugün Bilim Müzesi'ne yaptığım ziyarette, 1843'te büyük büyükbabam Prens Albert'e yazılan Kraliyet Arşivi'nden bir mektubu keşfetmiş olmak ilgimi çekti. Dünyanın ilk bilgisayar öncüsü olarak kabul edilen Charles Babbage'in tasarladığı "fark motoru"nun prototip versiyonunu, Prens Albert ,1843 yılının Temmuz ayında görme imkanı buldu. Mektupta, Kraliçe Victoria ve Prens Albert'a, ilk icadı "Analitik Motor"dan bahseden Babbage, Lord Byron'un kızı Ada Lovelace'ın da ilk bilgisayar programlarının yaratıcısı olmasından bahsetti. Bugün, çocukların bilgisayar kodlama becerilerini öğrenmekten zevk aldım. Teknolojiye, inovasyona ve yeni nesil mucitlere ilham veren Bilim Müzesi'nde ilk Instagram paylaşımımı gerçekleştirmem oldukça uygun görünüyor. -Elizabeth R." ifadelerini kullandı.

MEGHAN MARKLE DA MİNİ ETEK GİYDİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak düzenlenen bir etkinliğe katılan Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ise, etek giymesi yasak olmasında rağmen mini bir etek giydi. Yaşananlardan sonra ise artık İngiltere Kraliyet ailesindeki hiçbir üyenin, yüzyıllardır süregelen katı kuralları umursamadığı gerçeği ortaya çıktı.