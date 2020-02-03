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İngiltere terör suçlularının erken tahliyesini konuşuyor

Dün Londra'da yaşanan bıçaklı terör saldırısı sonrası, İngiltere'de, terör suçlularının tahliye süreleri konusu gündeme geldi.

AA | 03.02.2020 - 21:21..
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Dün İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde 20 yaşındaki Sudesh Amman, bıçaklı saldırı gerçekleştirmiş ve iki kişi yaralanmıştı.

Saldırgan tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Polisin terör bağlantılı ilan ettiği olayda yaralanan iki kişinin hayati tehlikesi kalmazken, saldırganın terör dokümanları bulundurmak ve yaymak suçundan 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları uyarınca bu sürenin yarısını doldurduktan sonra tahliye edildiği açıklanmıştı.

İngiltere terör suçlularının erken tahliyesini konuşuyor

İKİ SALDIRGAN DA TERÖR SABIKALI

Geçtiğimiz kasım ayında da Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, polis saldırganı yine vurarak öldürmüştü. Öldürülen saldırgan da aynı şekilde terör suçundan sabıkası olduğu açıklanmıştı.

İngiltere terör suçlularının erken tahliyesini konuşuyor

"ARTIK SABRIM TÜKENDİ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaşanan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırganın terör suçundan hüküm giydiğine dikkat çeken Johnson, "tersine radikalleşmenin" çok zor olduğunu ifade etti.

Johnson, bu nedenle erken tahliye uygulaması konusunda sabrının tükendiğine vurgu yaparak, "Kamuya tehdit oluşturmaya devam edenler için otomatik erken tahliye fikri, kullanım ömrünü doldurdu." dedi.

Hükümetin bugün erken tahliyelerin önüne geçilmesine dönük yapacağı yeni düzenlemeleri duyurması bekleniyor.

İngiltere terör suçlularının erken tahliyesini konuşuyor

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