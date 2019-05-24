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İngiltere'de Başbakanlığa en güçlü aday: Boris Johnson

Theresa May'in istifasının ardından boşalan koltuk için adı geçen en güçlü isim kökeni Çankırı Kalfat'a dayanan 'Osmanlıyım' diyen Boris Johnson.

AA & Ensonhaber | 24.05.2019 - 17:34..
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İngiliz iktidar partisinin yeni lideri olmak için adaylar da lobi çalışmalarına başladı.

Muhafazakar Parti kurallarına göre lider adayları öncelikle milletvekillerinin yapacağı oylamada ikiye indiriliyor. Son iki adaydan biri partinin yaklaşık 125 bin üyesinin oylarıyla lider seçiliyor.

BORIS JOHNSON BİR ADIM ÖNDE

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, May’in boşaltacağı koltuk için en güçlü aday olarak görünüyor. Ülkenin AB’den ayrılması için yürütülen kampanyanın da liderleri arasında yer alan Johnson, temmuz ayında May’in Brexit politikasını eleştirerek istifa etmişti.

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Ülkenin AB’den gerekirse anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını savunan Johnson’a en büyük desteği parti tabanı veriyor. Milletvekilleri arasında bugüne kadar yeterli desteği sağlayamayan Johnson’ın, partinin oyunun anketlerde dramatik oranda düşmesi nedeniyle bu engeli de aşabileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı Nigel Farage'ın kurduğu Brexit Partisi'nin anketlerde gördüğü rağbet da Johnson'ın şansını artırıyor. Johnson, Muhafazakar Parti'nin seçmen tabanını ele geçiren Farage'a karşı partiyi savunabilecek en güçlü isim olarak görülüyor.

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İngiltere'de Başbakanlığa en güçlü aday: Boris Johnson

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