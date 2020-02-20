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İngiltere'de Brexit sonrası şirketler kaçıyor

Brexit sonrası İngiltere'de bulunan birçok firma Hollanda'ya taşındı.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 11:25..
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Uzun bir süredir Avrupa Birliği'nden çıkmaya çalışan İngiltere, isteğini 31 Ocak 2019'da resmi olarak gerçekleştirdi.

Ancak şu anki mevcut durumda, her şey İngiltere'nin isteği yönünde ilerlemiyor.

İngiltere'de bulunan birçok firma, Brexit sonrası taşınma kararı aldı. Bu durum ise en çok Hollanda'nın işine yaradı.

İNGİLTERE'DEN 140 FİRMA HOLLANDA'YA TAŞINDI

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla birlikte Hollanda'ya taşınan İngiliz firma sayısı giderek artıyor.

Diğer taraftan da İngiliz hükümeti Brexit sonrası ülkeyi "dünyanın en parlak ve en iyilerine açacak" puan tabanlı yeni göç sistemini duyurdu. Artık, AB ülkeleri dahil herkesin İngilizce seviyesi, meslek ve eğitim durumuna bakılacak.

Hollanda Dış Yatırım Ajansı’na (NFIA) göre 2017 yılında İngiltere'den Hollanda’ya taşınan şirket sayısı 38 iken, 2019 yılında bu sayı ikiye katlanarak 78 firmaya ulaştı. 2016 yılından bu yana en az 140 firma İngiltere’den Hollanda’ya taşındı.

NFIA konuyla ilgili yaptığı açıklamada Avrupa pazarlarına ulaşma konusunda endişe duyan yaklaşık 425 İngiliz şirketin de ülkeye taşınmayı ciddi bir şekilde gözden geçirdiğini ifade etti.

HOLLANDA YENİ ÜS OLDU

İngiltere'de yerleşik olan çok uluslu firmalar ise Brexit sonrası daha çok endişeli ve bu şirketler Avrupa’da yen bir üs için Hollanda’yı tercih ediyor. Hollanda’nın yanı sıra şirketler için cazip şehirlerin başında Frankfurt, Dublin, Paris, ve Lüksemburg geliyor.

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