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İngiltere'de dinozorların ayak izleri bulundu

İngiltere'de bir sahilde, dinozor ayak izleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 17:34..
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Cambridge Üniversitesi'nden paleontologlar, İngiltere Doğu Sussex'teki bir plajda, en az yedi farklı türden 85 dinozor ayak izi ortaya çıkardılar. Bu keşifler en ayrıntılı ve en çeşitli dinozor koleksiyonu olarak kabul ediliyor.

ingiltere

Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde doktora öğrencisi Anthony Shillito liderliğindeki araştırmacılar, bu ayak izlerinden bazı dinozorların türünü de tespit etti. Geçtiğimiz dört kış boyunca, kuvvetli fırtınalar ve fırtına dalgalanmaları, kıyı erozyonuna neden olarak bu ayak izlerini ortaya çıkardı.

İngiltere'de dinozorların ayak izleri bulundu

Güney İngiltere'nin bu bölgesi, 2016 yılında bulunan fosilleşmiş beyin dokusunun ilk örneği de dahil olmak üzere dinozor fosillerini ortaya çıkarmasıyla biliniyor. Dinozor ayak izleri, bilim insanlarının onlar hakkında birçok bilgi ortaya çıkarması açısından oldukça önemlidir.

Bilim insanlarına göre bu bölge, su kaynaklarına yakın olduğu için dinozorlar tarafından sıkça kullanılıyordu. Bölgede ayrıca fosilleşmiş bitki izleri ve omurgasızlar da bulundu.

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