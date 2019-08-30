İngiltere'de halk sokakta

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkışı için belirlenen tarih olan 31 Ekim öncesinde parlamentoyu tatil etmesi karşıtlarını sokağa döktü.

Kraliçe II. Elizabeth'in başbakanın talebini onaylamasının ardından başkent Londra'daki parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici "Brexit bir darbedir", Brexit acıtacak", "Biz artık bir diktatörlüğüz", "Darbeyi durdur", "Demokrasiyi savun" yazılı pankartlarla Johnson'ın kararını protesto etti.

LONDRA'NIN DIŞINDA DA EYLEMLER SÜRDÜ

Londra'nın haricinde Manchester, Cambridge, Cardiff, Edinburgh ve Durham kentlerinde de daha küçük çaplı protesto gösterileri düzenlendi.

Öte yandan "Brexit şimdi" yazılı pankartlar açarak gösterileri protesto etmek isteyen Brexit yanlılarına polis müdahale etti.

Brexit yanlıları "Siz parlamentoyu kapatırsanız biz de sokakları kapatırız" sloganıyla Cumartesi günü gösteri yapma çağrısında bulunuyor.