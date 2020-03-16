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İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma

İngiltere'de koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, hastanelerin ve süpermarketlerin İngiliz askerlerince korunması kararlaştırıldı.

AA | 16.03.2020 - 05:48..
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İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma

Başbakan Boris Johnson'ın halkını ümitsizliğe sevk edecek derecedeki açıklamaları sonrası, koronavirüs salgını sebebiyle 21 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de tedbirler sıkılaşıyor.

İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma

70 YAŞ ÜSTÜNE 4 AY KARANTİNA

Ülkede 70 yaş üzerindeki vatandaşların 4 ay süresince karantina altına alınmasının planlandığı bildirildi.

İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma

HASTANE VE MARKETLERDE GÜVENLİK ARTIRILACAK

Koronavirüs endişesi sebebiyle İngilizler, tuvalet kağıdı ve makarna satın almak için marketlere akın ederken, İngiliz güvenlik güçlerinin kamu güvenliğini sağlamak için hastane ve süpermarketlere konuşlandırılmasının bildirildi.

İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma

ASKERLER DE GÖREV ALACAK

The Mail gazetesine konuşan güvenlik kaynakları, kamu güvenliğinin sağlanması için İngiliz askerlerinin çeşitli alanlarda görev alacağı, bunlar arasında hastane ve süpermarketlerin de yer aldığı ifade edildi.

İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma

'KBRN' PROTOKOLÜ UYGULANACAK

Kimyasal, biyolojik ve nükleer savaş alanlarında eğitim alan İngiliz askerlerinin tahliye edilen kamu binalarının 'gerek duyulması halinde hastane yada morglara dönüştürülmesi ihtimali kapsamında' dezenfekte edeceği belirtildi.

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