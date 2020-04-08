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İngiltere'de hastaneden maske çalan kişiye 3 ay hapis

Londra'daki King's College Hastanesi'nde ameliyat maskelerini çalan kişi, hapis cezasına çarptırıldı.

AA |
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İngiltere'de hastaneden maske çalan kişiye 3 ay hapis

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hastaneden ameliyat maskesi çalan kişiye, 3 ay hapis cezası verildi.

Londra polisinin açıklamasına göre, 34 yaşındaki L.H, pazar günü Londra'daki King's College Hastanesi'nde 3 ameliyat maskesi çaldı.

MASKE ÇALAN KİŞİYE HAPİS

Olayı gören personelin şikayeti üzerine güvenlik görevlerince yakalan kişi, hastaneye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlıkla suçlanan şahıs, salı günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçunu kabul eden sanığa, 3 ay hapis cezası verildi.

İngiltere'de hastaneden maske çalan kişiye 3 ay hapis

KORUYUCU EKİPMAN SIKINTISI

İngiltere'de sağlık personeli, koronavirüs salgınıyla mücadelede koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söylüyor.

Bir doktor, geçen hafta Sky News kanalına yaptığı açıklamada, koruyucu ekipman konusunda hastalarından destek istemişti.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 828 kişi daha artarak, 6 bin 483'e yükseldi.

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