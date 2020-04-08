İngiltere'de hastaneden maske çalan kişiye 3 ay hapis

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hastaneden ameliyat maskesi çalan kişiye, 3 ay hapis cezası verildi.
Londra polisinin açıklamasına göre, 34 yaşındaki L.H, pazar günü Londra'daki King's College Hastanesi'nde 3 ameliyat maskesi çaldı.
MASKE ÇALAN KİŞİYE HAPİS
Olayı gören personelin şikayeti üzerine güvenlik görevlerince yakalan kişi, hastaneye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Hırsızlıkla suçlanan şahıs, salı günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçunu kabul eden sanığa, 3 ay hapis cezası verildi.
KORUYUCU EKİPMAN SIKINTISI
İngiltere'de sağlık personeli, koronavirüs salgınıyla mücadelede koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söylüyor.
Bir doktor, geçen hafta Sky News kanalına yaptığı açıklamada, koruyucu ekipman konusunda hastalarından destek istemişti.
İNGİLTERE'DE SON DURUM
İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 828 kişi daha artarak, 6 bin 483'e yükseldi.