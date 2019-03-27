İngiltere’de İslami eğitim merkezine saldırı: 6 gözaltı

İngiltere’de Newcastle'daki İslami eğitim merkezi Bahr Akademi'de, pazartesi gecesi düzenlenen saldırıda pencerelerin kırılarak, Kur'an-ı Kerim nüshalarının yırtıldığı, eşyaların etrafa saçıldığı belirtildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayın nefret suçu olduğunu ifade ederek, binada ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili 18 yaşında bir kadın, 16 ve 14 yaşlarında iki çocuk ve 14 yaşlarında bir kız çocuğunun gözaltına alındığını belirtti.

3 AY İÇİNDE İKİNCİ SALDIRI

Ocak ayında da eğitim merkezine benzer bir saldırı düzenlemiş, duvarlara İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren yakalanamamıştı.

İslami eğitim merkezini korumak için güvenlik önlemlerinin artırılacağı ve polisin eğitim merkezi çevresinde devriye gezeceği öğrenildi.