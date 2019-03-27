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İngiltere’de İslami eğitim merkezine saldırı: 6 gözaltı

İngiltere’de İslami eğitim merkezine düzenlenen saldırı sonrası 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 13:05..
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İngiltere’de Newcastle'daki İslami eğitim merkezi Bahr Akademi'de, pazartesi gecesi düzenlenen saldırıda pencerelerin kırılarak, Kur'an-ı Kerim nüshalarının yırtıldığı, eşyaların etrafa saçıldığı belirtildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayın nefret suçu olduğunu ifade ederek, binada ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili 18 yaşında bir kadın, 16 ve 14 yaşlarında iki çocuk ve 14 yaşlarında bir kız çocuğunun gözaltına alındığını belirtti.

3 AY İÇİNDE İKİNCİ SALDIRI

Ocak ayında da eğitim merkezine benzer bir saldırı düzenlemiş, duvarlara İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren yakalanamamıştı.

İngiltere’de İslami eğitim merkezine saldırı: 6 gözaltı

İslami eğitim merkezini korumak için güvenlik önlemlerinin artırılacağı ve polisin eğitim merkezi çevresinde devriye gezeceği öğrenildi.

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