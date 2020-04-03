İngiltere'de korona hastaları ölüme terkedilebilecek

Avrupa'da koronavirüs vaka ve can kayıplarının önüne geçilemiyor.

Hızla artış gösteren vakalar nedeniyle özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'da hastanelerde yer ve sağlık ekipmanı sorunları ortaya çıkıyor.

İngiltere de hastalerindeki kapasitelerinin yetersiz kalması durumuna karşı önlemler almaya başladı.

Bu kapsamda, İngiliz Tabipler Birliği (BMA), hastanelerin kapasitelerinin aşılması durumunda neler yapılacağını içeren bir kılavuz yayımladı.

Belgeye göre, böyle bir durumda sağlık çalışanları "hayati kararlar" almaya zorlanacak.

YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ DURUMA GÖRE SUNULACAK

Doktorlar, salgının olmadığı normal şartlarda yoğun bakım tedavisi uygulanabilecek bazı hastalara, bu imkanın sunulmamasına karar verebilecek.

HAYATTA KALMA OLASILIĞI DÜŞÜK HASTALARIN TEDAVİ İMKANLARI GERİ ÇEKİLECEK

Solunum cihazı gibi sınırlı imkanların kullanılmasıyla ilgili kararların önemine dikkat çekilen belgede, "Sağlık çalışanları, hayatta kalma olasılığı daha yüksek hastaların tedavisinin sağlanması için bazı hastalardan tedavi imkanlarını geri çekmek zorunda kalabilir." ifadesi kullanıldı.

DURUMU İYİLEŞMEKTE OLAN HASTALARDA BİLE BU KARAR GEÇERLİ

Belgede bunun, durumu stabil hatta iyileşmekte olan ancak genel durumu aynı cihaza ihtiyaç duyan diğer bir hastadan daha kötü olan kişiler için de geçerli olabileceği belirtildi.

"BU KARARLARIN ALINMASI GEREKİYOR"

BMA Tıp Etiği Komitesi Başkanı Dr. John Chisholm, konuya ilişkin açıklamasında, alınacak bu "zor kararların öfkeye neden olabileceğini bildiklerini" vurgulayarak, "Kimse bu kararları vermek istemiyor, ancak kapasitenin aşılması durumunda bu kararların alınması gerekiyor." dedi.

ÜLKEDE 8 BİN SOLUNUM CİHAZI BULUNMASINA RAĞMEN 30 BİN CİHAZA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Halihazırda 8 bin solunum cihazı bulunan ülkede minimum 30 bin solunum cihazına ihtiyaç duyuluyor. Ancak gelecek hafta sadece 30 adet cihaz teslim edilecek olması endişelere yol açıyor.

İNGİLTEREDE CAN KAYBI 2 BİN 352'YE YÜKSELDİ

İngiltere'de, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dün 563 artarak 2 bin 352'ye yükselmişti.

BORİS DURUMLARIN DAHA KÖTÜLEŞECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İNGİLTERE'DE ÖLÜMLERİN 20 BİNİN ALTINDA KALMASI İYİ SONUÇ OLARAK GÖRÜLECEK

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.