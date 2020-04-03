İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 605'e çıktı

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak, 3 bin 605'e yükseldi.

CAN KAYBINDA EN YÜKSEK ARTIŞ

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 684 can kaybıyla şimdiye kadarki en yüksek günlük artış kaydedilirken, vaka sayısı da 4 bin 450 artarak 38 bin 168 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 767 test yapılırken, toplam test sayısı da 173 bin 874'ye yükseldi.

"BİLANÇO AĞIRLAŞACAK" BEKLENTİSİ

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.