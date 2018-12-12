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İngiltere'de May için kritik gelişme

İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliği için parti grubunca güven oylaması yapılacak. May yeterli destek bulamazsa istifa edip sonrasında yapılacak lider seçiminde aday olamayacak.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 13:00..
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İngiltere Başbakanı Theresa May'in muhafazakar parti liderliği için bugün parti grubunca güven oylaması yapılacak.

Avam Kamarası 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, yaptığı yazılı açıklamada May'in de partisi olan Muhafazakar Parti'den en az 48 kişinin konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtirken; oylamanın TSİ 21:00-23:00 arasında gerçekleşeceği vurgulandı.

GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK

Theresa May'den ise yanıt geldi. May, "Hakkımdaki güven oymasına karşı tüm gücümle mücadele edeceğim. Partide lider seçimi Brexit sürecini tehlikeye atar" dedi. Söz konusu oylamanın gerçekleşebilmesi için Muhafazakar Parti milletvekilleri arasından yüzde 15'inin talepte bulunması gerekliydi.

Brady açıklamasında yüzde 15 eşiğinin geçildiğini belirtti. May, oylamayı kaybetmesi durumunda görevinden istifa etmek durumunda kalacak. Oylamayı kazanması durumunda da gelecek sene May için güven oylaması gerçekleştirilemeyecek.

May yeterli desteği bulamazsa istifa etmek zorunda kalacak ve ardından yapılacak lider seçiminde aday olamayacak.

KUVVETLİ ADAY: BORİS JOHNSON

May'in koltuğu için aday olabilecek kişiler arasında eski Brexit bakanları Dominic Raab, David Davis ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın adları geçiyor.

Pakistan kökenli İçişleri Bakanı Sajid Javid'in de May'in yerine geçebileceği ifade ediliyor. May'in oylamayı kazanması için Avam Kamarası'ndaki toplam 316 Muhafazakar Parti milletvekilinden 158'inin oyunu kazanması gerekiyor. May'in tartışmalı Brexit oylamasının Pazartesi günü ertelenmesinin ardından Brexit üzerindeki belirsizlik sürüyor.

Muhafazakar Parti üyelerinin bir kısmı daha önce May'in Brexit anlaşmasını desteklemediklerini duyurmuş ve aralarında Avrupa Research Group CEO'su ve eski Brexit bakanı Steve Baker'ın da bulunduğu birçok kişi istifa etmişti. İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, ayrılık sürecini de 29 Mart 2017'de resmen başlatmıştı. Normal sürece göre İngiltere'nin AB'den 29 Mart 2019'da resmen ayrılmış olması gerekiyor.

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