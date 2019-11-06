İngiltere'de seçimlere Rusya müdahalesi iddiası

İngiltere'de, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine ilişkin parlamentonun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi (ISC) tarafından hazırlanan raporun yayımlanmamasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

"TAMAMEN HAKSIZ"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, konuya ilişkin parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetin raporun yayımlanmasını 12 Aralık seçimine kadar ertelemesini "tamamen haksız, benzeri görülmemiş olduğunu ve politik sebeplerden kaynaklandığını" savundu.

"BAŞKANLIK NEDEN BU KADAR ENDİŞELİ?"

Raporun yayımlanmaması konusunda istihbarat kuruluşlarının bir tavsiyesi olmadığına dikkati çeken Thornberry, "Bu, gerçeklerin halktan ve parlamentodan saklanmasından başka bir şey değildir." dedi. "Downing Sokağı (Başbakanlık) neden bu kadar endişeli?" diye soran Thornberry, "Bu raporun Rusya ile Brexit ve Muhafazakar Parti'nin mevcut yöneticileri arasındaki bağlantıya ilişkin başka sorulara yol açacağını anladılar." ifadesini kullandı. Thornberry, raporun Başbakan Johnson'ın kendisini "iyi bir arkadaş" olarak nitelendiren ve casus olmakla suçlanan Rus diplomat Sergey Nalobin ile ilişkisi, 1990'larda Rusya’da çalışan Johnson'ın yardımcısı Dominic Cummings'in bağlantıları ile Muhafazakar Parti'ye Rus kaynaklardan yapılan bağışlar hakkında sorulara da yol açabileceğini savundu.

"RAPORUN YAYIMLANMASI ÖZELLİKLE GECİKTİRİLİYOR"

İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) referandumu ile 2017 seçiminin sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerine ilişkin istihbarat servislerinin sunduğu kanıtları içeren raporu, 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderilmişti. Komitenin başkanı Dominic Grieve, içeriğinin açıklanması için Başbakanlığın onayını bekleyen raporun 28 Ekim'de yayımlanmasını umduğunu ancak bunun özellikle geciktirildiğini iddia etmişti. Seçim öncesi raporun yayımlamasını engellemekle suçlanan Başbakanlık ise iddiaları yalanlayarak bu tür işlemlerin tamamlanmasının genellikle birkaç hafta sürdüğünü, hassas bilgiler içeren raporların kamuoyu ile paylaşılmadan önce geçmesi gereken bir dizi idari aşama ve sürecinin bulunduğunu savunmuştu.

İNGİLİZ İSTİHBARATI KANITLARI SUNMUŞTU

İngiltere'de Moskova'nın müdahalesine ilişkin soruşturma, 2016 AB referandumunda Rusya merkezli Twitter hesaplarından 48 saat içinde 45 binden fazla mesaj paylaşılmasının ardından başlamıştı. GCHQ, MI5 ve MI6 gibi İngiliz istihbarat servisleri, Rusya'nın seçimlerin sonucunu değiştirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesine kanıtlar sunmuştu.

ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik meselelerinin ele alındığı görüşmede, İngiltere Başbakanı Johnson'ın, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan ABD operasyonundan memnuniyet duyduğunu belirttiği kaydedildi. Liderlerin, terör örgütü DEAŞ'la savaşın önemini vurguladıkları aktarılan açıklamada, "Başbakan (Johnson), gelecek ay yapılacak olan NATO Liderler Toplantısını dört gözle bekliyor. Liderler, NATO'nun gelecekteki tehditlere hazırlanması için yük paylaşımının gerektiği konusunda anlaştı." ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca Johnson'ın, ABD Başkanı Trump'tan, İskoç viskisinin de aralarında olduğu ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını, otomotiv ihracatına ise ek vergi uygulanmamasını istediği belirtildi.

RUSYA İDDİLARI KONUŞULDU MU

Boris Johnson ile Donald Trump'ın yaptığı görüşmede, Rusya'nın ABD seçimlerine ve Brexit referandumuna karıştığına dair açılan davaların ele alınıp alınmadığı da merak konusu.