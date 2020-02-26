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İngiltere'de toplu koronavirüs testi kararı

İngiltere'de koronavirüsün ne ölçüde yayıldığını anlamak için 600 kişinin test edileceği bir program başlatılacak.

AA | 26.02.2020 - 08:55..
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Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs, İngiltere'yi alarma geçirdi.

İngiltere'de, yeni tip koronavirüsün ne ölçüde yayıldığını anlamak için binlerce kişinin test edilmesine karar verildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek için gerekirse okullarının kapatılabileceği belirtildi.

HAFTADA 600 KİŞİ TEST EDİLECEK

Ülkenin önde gelen gazetelerinin manşetten verdiği haberlere göre, Avrupa'da koronavirüs taşıyan kişilerin sayısının beklenmedik şekilde artmasının ardından İngiltere'de bilinenden çok daha fazla vaka olabileceği endişesiyle binlerce İngiliz'in test edilmesine karar verildi.

İngiltere'de toplu koronavirüs testi kararı

Halk Sağlığı Kurumu, haftada 600 kişinin test edileceği bir "takip" programına başlayacaklarını açıkladı.

100 sağlık kliniği ile 11 hastaneyi kapsayan programda, çok az semptom gösterenler ve "yüksek riskli" ülkelere hiç gitmemiş hastalar bile teste tabi tutulacak.

OKULLAR KAPATILABİLİR, TOPLU TAŞIMA KISITLANABİLİR

Testlere ek olarak, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Chris Whitty, virüsün yayılmasıyla mücadele için "tüm seçenekleri araştırdıklarını" belirtti.

İngiltere'de toplu koronavirüs testi kararı

Bu kapsamda okulların kapatılabileceğini ancak şu aşamada böyle bir toplu karar almaya gerek olmadığını ifade eden Whitty, ayrıca toplu taşıma kullanımında kısıtlamalara gidilebileceğini söyledi.

Whitty, tehdidin artması halinde enfekte olan kişinin tüm ailesinin karantinaya alınabileceğini de kaydetti.

"İTALYA'YA GİTMEYİN" UYARISI

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgın konusunda "oldukça endişeli" olduğunu belirtirken, hükümet İngiliz vatandaşlarına zorunlu olmadıkça İtalya'da karantina altına alınan 11 kasabaya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de toplu koronavirüs testi kararı

Şimdiye kadar sadece 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı İngiltere, koranavirüsü "ciddi ve yakın tehdit' ilan etmişti.

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