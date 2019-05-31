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İngiltere'de Trump hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe Elizabeth'in daveti üzerine 3-5 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da olacak. Ziyaret öncesi şehirde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 17:38..
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Kraliçe Elizabeth'in daveti üzerine Londra'ya gidecek ABD Başkanı Donald Trump, 3-5 Haziran tarihlerinde ülkede önemli görüşmeler yapacak. ABD Başkanı Donald Trump'a başta eşi Melania Trump olmak üzere ailesi de eşlik edecek.

İngiltere'de Trump hazırlığı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Pazartesi günü eşiyle birlikte Londra'da olacak Trump için ülkede geniş güvenlik önlemleri alındı. Londra Amerika Büyükelçiliği üzerinde Amerika'nın ve İngiltere'nin askeri uçakları devriye gezerek hazırlıkları tamamlıyor.

İngiltere'de Trump hazırlığı

TRUMP'IN LONDRA PROGRAMI AÇIKLANDI

Trump, Buckingham Sarayı'nda top atışı ile karşılanacak. ABD Başkanı,  seramoninin ardından Kraliçe Elizabeth'le birlikte öğlen yemeği yiyecek.

Daha sonra geniş katılımla akşam yemeğinde diğer siyasilerle bir araya gelecek. Ayrıca Trump'ın Theresa May ile özel bir görüşme yapması da bekleniyor.

İngiltere'de Trump hazırlığı

TRUMP'IN BALONU LONDRA SEMALARINDA OLACAK

Bu arada Trump'ın ziyareti için Londralılar bir protesto gösterisi düzenlemeye hazırlanıyor. Trump'ın büyük balonu Londra semalarını süsleyecek.

İngiltere'de Trump hazırlığı

TRUMP'IN KIZI LONDRA'DA GEZİYOR

Bu arada Trump'ın ziyareti öncesinde kızı Ivanka Trump, çoktan Londra'ya vardı bile. Ivanka Trump, kendi kişisel Instagram hesabından müze gezisinden bir fotoğraf koydu.

İngiltere'de Trump hazırlığı

İngiltere'de Trump hazırlığı

İngiltere'de Trump hazırlığı

İngiltere'de Trump hazırlığı

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