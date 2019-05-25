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İngiltere'de tuvalet sıralarına çözüm önerisi

Kamu sağlığı uzmanları, her bir erkek tuvaletine karşılık iki kadın tuvaleti yapılmasını önerdi.

AA | 25.05.2019 - 16:35..
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Royal Society for Public Health (Kraliyet Kamu Sağlığı Topluluğu) tarafından hazırlanan raporda, erkek tuvaletlerindeki pisuvar sayılarının kadın tuvaletlerindeki kabinlerden fazla olduğu, bu nedenle erkeklerin aksine kadınların sıra beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

Kurum, kamusal alanlardaki tuvaletlerin ışıklandırma, yol ve çöp toplama kadar temel bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Rapora göre, kamusal alanlarda yeterli tuvalet bulunmaması durumunda insanlar ihtiyaçlarını sokaklarda gideriyor ve bu da hijyenik olmadığı için hastalıklara yol açabiliyor.

CİNSİYETSİZ TUVALETLER DE VURGULANDI

Raporda, cinsiyet değiştiren kişiler de işaret edildi ve herkesin tuvaletlere eşit erişim hakkı olması gerektiği belirtildi.

Geçen yıl BBC tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, İngiltere'nin büyük belediyelerinde kamusal alanlardaki tuvaletlerin sayısı 4 bin 486. Bu sayı 2010 yılında 5 bin 159'du.

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