İngiltere'den Avrupa'ya veda partisi

İngiltere’de erken seçimlere gidilmesine neden olan Brexit anlaşmasını, İngiliz Parlamentosu ve Kraliçe Elizabeth’in ardından Avrupa Parlamentosu da onayladı.

İngiltere için ise sadece geri sayım kaldı...

Başbakan Boris Johnson, yarın İngiliz televizyonlarından ulusa sesleneceği konuşma yapacak.

Johnson'ın konuşmasında, Brexit sürecinde kamuoyunda oluşan kutuplaşmayı sona erdirme ve "yaraları sarma" çağrısında bulunması bekleniyor.

Ülkede, "Brexit günü" diye adlandırılan 31 Ocak Cuma, hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalara da hazırlanıyor.

YILBAŞINA GİRER GİBİ KUTLAYACAKLAR

Bu kapsamda, Başbakanlık binası "10 Numara"ya yansıtılacak saatle, ülkenin AB üyesi kalacağı son dakikalar geriye sayılacak ve bazı hükümet binaları, özel olarak ışıklandırılacak.

Brexit vesilesiyle İngiliz Merkez Bankası da 50 penilik madeni parayı, tedavüle sokacak. 31 Ocak 2020 tarihini taşıyacak paranın üzerinde, "Bütün milletlerle barış, refah ve dostluk" ifadesi yer alacak.

Aşırı sağ siyasetçi ve AB karşıtı kampanyanın mimarlarında Nigel Farage'ın liderliğindeki Brexit Partisi de parlamento önünde kutlama partisi düzenleyecek.