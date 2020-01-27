İngiltere'den Brexit sonrası yetenek vizesi uygulaması

İngiltere'deki 211 bin araştırmacının yarısı Avrupa Birliği vatandaşı. Bu kişiler şimdilik İngiltere'deki laboratuvarlarda çalışmak için bir vizeye ihtiyaç duymuyor.

Fakat AB ve İngiltere arasındaki serbest dolaşımın 31 Aralık 2020'de sonlanmasıyla birlikte bu kişilerin vizeye ihtiyacı olacak.

Brexit sonrası İngiltere'de okumak isteyen öğrencilerin ülkede nasıl eğitim alacaklarının açıklamasını İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıkladı.

İngiltere'de eğitim görmek isteyen kişiler için yeni bir vize uygulamasını geçiliyor...

Küresel Yetenek Vizesi adı verilen ve hızlı bir şekilde çıkacağı duyurulan vize, 20 Şubat'tan itibaren başvurulara açık olacak.

REFERANS İSTENİYOR

Başvuranların, belirlenen alanlarda çalışması ve İngiltere'nin de tanıdığı bir kurumdan referans alması gerekiyor.

İngltere Başbakanı Boris Johnson bu vizeyle İngiltere'nin "dünyanın en yetenekli beyinlerine açık olduğunu" vurgulayacaklarını söyledi.

Yeni vize, İçişleri Bakanlığı tarafından değil İngiltere Araştırma ve İnovasyon Ajansı tarafından verilecek. Böylece vizelerin daha hızlı bir şekilde çıkarılması planlanıyor.

Royal Academy of Engineering (Kraliyet Mühendislik Akademisi) Başkanı Sir Jim McDonald, yeni vizeye başvuruların memurlar tarafından değil bilim insanları tarafından incelenecek olmasının olumlu bir adım olduğunu söyledi.