İngiltere'den Suudilere 11 milyon sterlinlik silah satışı

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, İngiltere 2 Ekim tarihinden sonraki 3 ayda Suudi Arabistan'a tarihi bir silah satışı gerçekleştirdi.

89 MİLYON LİRALIK SİLAH SATIŞI

Haberde; İngiltere'nin bu ülkeye yaklaşık 11,5 milyon sterlinlik, yani yaklaşık 89 milyon liralık silah sattığının belirlendiği ifade edildi. Haberde, bu rakamın nihai olmadığı, lisanların "özel" niteliği dolayısıyla ticaretin hacminin daha da büyümüş olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

YÜZDE 94'LÜK ARTIŞ

Televizyonun İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği habere göre; Suudi Arabistan'a satılan askeri ekipman arasında zırh delici cephane, elektronik savaş teçhizatı ile el yapımı patlayıcı tespit ve etkisizleştirme cihazları da yer aldı.

Haberde, İngiltere'nin söz konusu 3 ay içinde Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış olduğuna dikkat çekildi.

4 YILDA 5 MİLYAR STERLİNLİK SİLAH

İngiltere'nin Yemen'deki iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a sattığı silah miktarının 5 milyar sterline yaklaştığı açıklanmıştı.

İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Alman mevkidaşı Heiko Maas'a mektup yazdığı ve Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ambargosunun ortak projeler nedeniyle İngiliz savunma sanayisine zarar vereceğini ileterek, bazı istisnalara gidilmesini talep ettiği de ortaya çıkmıştı.

Dünya ülkelerinin silahlanma yarışı VİDEO

Dünya ülkelerinin silahlanma yarışı VİDEO