İngiltere'den Türkiye'ye destek mesajları

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin 33 askerimizi şehit etmesinin ardından Türkiye'ye destek mesajları geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Raab, görüşmede, Bakan Çavuşoğlu'na İngiltere'nin desteğini bildirdi.

İNGİLTERE'DEN ANKARA'YA DESTEK

Bir mesaj da İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapıldı.

Açıklamada, "Birleşik Krallık dün geceki korkunç olay nedeniyle NATO müttefikimiz ve dostumuz Türkiye'ye ve Türk halkına yürekten başsağlığı dileklerini sunmaktadır." denildi.

"İdlib'de çok sayıda Türk askerinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hava saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri de mesajda yer aldı.