taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2895
Euro
6.0647
Altın
1282.53
Borsa
91270.48
Gram Altın
218.163

İngiltere'den yeni yıl mesajı

İngiltere yeni yıla Brexit ve AB mesajlarıyla girdi

AA | 01.01.2019 - 04:47..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere Başbakanı Theresa May, "2016’daki Brexit referandumu bölücü oldu ancak hepimiz ülkemiz için en iyisini istiyoruz ve 2019 farklılarımızı bir yana bırakıp birlikte ileri gideceğimiz yıl olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıl dolayısıyla bir video mesajı yayımlayan May, “Yeni yıl ileriye bakma zamanıdır ve İngiltere’de yeni bir sayfa açacaktır.” ifadesini kullandı.

BREXIT HALKI BÖLDÜ

May, Brexit oylamasının İngiliz halkını böldüğünü ancak 2019’da farklılıkları bir yana bırakarak, bir araya gelineceğini belirterek, “2016’daki Brexit referandumu bölücü oldu ancak hepimiz ülkemiz için en iyisini istiyoruz ve 2019 farklılarımızı bir yana bırakıp birlikte ileri gideceğimiz yıl olabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Ocak ayı içinde parlamentoda oylanacak Brexit anlaşmasını savunan May, “Müzakere ettiğim anlaşma İngiliz halkının iradesini hayata geçiriyor ve gelecek birkaç hafta içine milletvekilleri önemli bir karar verecek. Eğer parlamento anlaşmaya destek verirse, İngiltere bir köşeyi dönebilir.” görüşünü paylaştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

16
Yıldırım'dan itfaiyeye yeni yıl ziyareti

Yıldırım'dan itfaiyeye yeni yıl ziyareti

10
Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

50
13 yaşındaki minibüs şoförü jandarmaya yakalandı

13 yaşındaki minibüs şoförü jandarmaya yakalandı

10
Görevli askerler yeni yıla nöbette girdi

Görevli askerler yeni yıla nöbette girdi

23
Bakanlardan öğrenci yurtlarına ziyaret

Bakanlardan öğrenci yurtlarına ziyaret

2
Yılbaşı kimi için eğlence kimi için de ekmek parası

Yılbaşı kimi için eğlence kimi için de ekmek parası

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir