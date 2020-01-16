İngiltere'nin en işlek havalimanı anti-drone sistemine geçti

Uluslararası yolcu trafiğine göre dünyanın en işlek birinci, toplam yolcu trafiğine göre ise dünyanın en işlek 3. havalimanı olan İngiltere'deki Heathrow Havalimanı, gelişmiş bir drone algılama sistemi kurdu. Sistem, hava sahasına yetkisiz giren drone'ları tespit ederek güvenliği sağlayacak.

HAVAL İMANI BİRÇOK KEZ TEHDİT EDİLDİ

İngiltere'nin böyle bir karar almasının arkasında ise birçok neden bulunuyor. Örneğin iklim değişikliğini protesto etmek isteyen çevreciler, geçtiğimiz eylül ayında havalimanı etrafında izinsiz drone'lar uçurarak uçuşların aksamasına neden olmuştu.

Ayrıca 2018 yılında, yakındaki Gatwick Havaalanı'nda şüpheli birçok drone uçuşu tespit edilmiş ve uçuşlar geçici bir süre için durdurulmuştu.

Heathrow Havalimanı bundan böyle, Cambridge merkezli Aveillant ve Reading merkezli Operasyonel Çözümler tarafından geliştirilen ve ulaşım merkezine yaklaşan yetkisiz uçan nesneleri tespit etmek için Holografik Radar teknolojisini kullanan bir sistem kullanacak.

Gerçek zamanlı ve 3 boyutlu olarak hava sahasını tarayacak radar sistemi, Paris'in Charles de Gaulle Havaalanında da bir süredir kullanılıyor.

Aveillant şirketinden yapılan açıklamada, ''Bu yeni sistem, kendini sürekli geliştirerek hava sahasındaki yabancı cisimleri tespit edecek ve uçuşların aksamasını engelleyecek. Böylelikle yolcular, uçuşlarını aksatmadan yolculuklarını gerçekleştirebilecek.'' ifadelerini kullandı.

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