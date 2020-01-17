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İngiltere'nin konuştuğu boşanma tazminatı

İngiliz sunucu ve komedyen Ant McPartlin, eşi Lisa Armstrong’a, boşanma parası olarak 31 milyon pound (235 milyon TL) tazminat ödediğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 10:27..
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İngiltere, ülkenin ünlü sunucu ve komedyenlerinden Ant McPartlin'in boşanma parasını konuşuyor.

Ünlü komedyen Ant McPartlin, makyöz eşi Lisa Armstrong’a, boşanma bedeli olarak 31 milyon pound (235 milyon TL) tazminat ödediğini açıkladı.

SERVETİNİN YARISINDAN FAZLASINI VERDİ

McPartlin, kişisel servetini 50 milyon pound olarak açıklarken, bunun yarısından fazlasını eski eşine verdiğini söyledi.

Lisa Armstrong’un, çifte ait 5 milyon pound (38 milyon TL) değerindeki evde oturmaya devam ettiği de bildirildi.

İngiltere'nin konuştuğu boşanma tazminatı

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