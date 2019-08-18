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İngiltere'yi anlaşmasız Brexit sonra kıtlık bekliyor

Avrupa Birliği’nden ayrılık sürecinde olan İngiltere, anlaşmasız Brexit yaşanması durumunda gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına sürüklenecek.

Haber Merkezi | 18.08.2019 - 16:27..
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Theresa May’in istifasının ardından geçtiğimiz ay başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson, anlaşmaya varılsa da varılmasa da 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılma isteğini defalarca dile getirdi.

OLUMLU YANIT GELMEDİ

Daha önce May'in kabul ettiği ancak İngiliz Parlamentosu tarafından reddedilen anlaşmayı değiştirmek için yeniden müzakere masasına oturma çağrısında da bulunan Johnson’a, Brüksel’den bugüne kadar olumlu yanıt gelmedi.İngiltere'yi anlaşmasız Brexit sonra kıtlık bekliyor

ÜLKE KITLIĞA SÜRÜKLENEBİLİR

İngiltere’de başbakanlık tarafından hazırlanan bir rapor, anlaşmasız Brexit yaşanması durumunda ülkenin gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına sürüklenebileceğini ortaya koydu. Raporda, sürecin bitiş tarihi olarak belirlenen 31 Ekim’e kadar iki tarafın da onayladığı bir anlaşmaya varılmadığı durumda ortaya çıkabilecek en olası sonuçlar değerlendirildi.

GÜMRÜKLERDE 3 AY BOYUNCA TIKANMA YAŞANMASI BEKLENİYOR

The Times'ın yayınladığı sızdırılan gizli resmi belgelere göre, İngiltere ve AB arasındaki ticareti sağlayan tırların yüzde 85’i gümrük kontrolünden geçmek için hazırlıklı olmayabilir. Bunun sonucu olarak anlaşmasız Brexit durumunda gümrüklerde 3 ay boyunca tıkanma yaşanması bekleniyor. Rapor ayrıca, uzlaşmanın olmadığı koşulda İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırların yeniden inşa edileceğine, bunun da ticaret açısından olumsuz sonuçlar vereceğine değiniyor.

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