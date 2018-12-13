İnşaat kazısında Danyal Peygamber kabartması bulundu

Helenistik dönem eserleri bakımından büyük zenginliğe sahip Konya'da, son yıllarda ortaya çıkarılan önemli tarihi buluntular, geçmişe ışık tutuyor.
MÜZEYE KALDIRILDI
Doğanhisar'da bir ev inşaatı sırasında geçtiğimiz aylarda bulunan, yapı malzemesinde kullanıldığı tahmin edilen ve üzerinde Danyal Peygamber kabartmasının yer aldığı taş, Akşehir Müzesi'ne teslim edildi.
ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ
Türünün ender bulunan taş eseri olması bakımından önem taşıyan Danyal Peygamber kabartması, Akşehir Müzesi'nde, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.