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İnşaat kazısında Danyal Peygamber kabartması bulundu

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ev inşaatı sırasında bulunan ve Akşehir Müzesi'ne teslim edilen taş eserin Danyal Peygamber kabartması olduğu tespit edildi.

AA | 13.12.2018 - 13:18..
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Helenistik dönem eserleri bakımından büyük zenginliğe sahip Konya'da, son yıllarda ortaya çıkarılan önemli tarihi buluntular, geçmişe ışık tutuyor.

MÜZEYE KALDIRILDI

Doğanhisar'da bir ev inşaatı sırasında geçtiğimiz aylarda bulunan, yapı malzemesinde kullanıldığı tahmin edilen ve üzerinde Danyal Peygamber kabartmasının yer aldığı taş, Akşehir Müzesi'ne teslim edildi.

İnşaat kazısında Danyal Peygamber kabartması bulundu

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Türünün ender bulunan taş eseri olması bakımından önem taşıyan Danyal Peygamber kabartması, Akşehir Müzesi'nde, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

İnşaat kazısında Danyal Peygamber kabartması bulundu

İnşaat kazısında Danyal Peygamber kabartması bulundu

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