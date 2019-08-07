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İnsana takılabilen robot kuyruk geliştirildi

Bilim insanları, insanların takıp kullanabileceği robotik bir kuyruk üretti.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 16:23..
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Şimdiye kadar üretilen birçok giyilebilir cihazlar, genellikle insanların hayatını daha da kolaylaştırmak için piyasaya sürüldü. Ancak bilim insanlarının ürettiği son giyilebilir ürün, size 'ne gerek vardı? sorusunu sormaya yöneltebilir.

Japonya'daki Keio Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insan vücuduna takılabilen robotik bir kuyruk geliştirdi. Arque adı verilen bu ilginç buluş, araştırmacılara göre  insanların vücut fonksiyonlarını geliştirerek onları daha çevik ve kuvvetli yapacak.

Bilim insanları insanların takabilceği yapay kuyruk üretti VİDEO

MAYMUNLARDAN İLHAM ALDILAR

Bilim insanları, maymunların daldan dala sıçrayabilmesinden ve sıçrarken kuyrularıyla ağırlık merkezlerinin yerini değiştirerek denge sağlayabilmesinden yola çıkarak böyle bir ürün geliştirdiklerini söylüyor.

Modüler bir yapıya sahip olan bu robotik kuyruk, istenildiğinde ek parçalar ilave edilip uzatılabiliyor. Basınçlı hava kullanarak çalışan kuyruk aynı zamanda 4 adet yapay kas içeriyor. Bu yapay kaslar basınçlı hava yardımıyla büzülüp genişleyerek kuyruğun hareket etmesi sağlanıyor.

kuyruk

Araştırmacılar bu robotik kuyruğun işe yaramaz bir buluş olarak algılanmasını istemedikleri gibi insanlara oldukça fayda sağlayacağını düşünüyor. İleride kullanıcıların sanal gerçeklik uygulamalarında farklı sanal dünyaları keşfederken onların dengesini değiştirmek için bu kuyruğu kullanabileceklerini söyleyen araraştırmacılar, icatlarını geliştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

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