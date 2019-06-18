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İnsanların konuşmalarını değiştirebilen yapay zeka geliştirildi

Sadece metin dosyasını düzenleyerek insanların konuşmalarını değiştirebilen yeni yapay zeka algoritmasını sizlerle paylaşıyoruz.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 10:25..
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Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun, çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti anlamına gelen yapay zeka, günümüzde birçok alanda oldukça etkili bir şekilde kullanılıyor. Son zamanlarda piyasaya çıkan çoğu akıllı telefonlarda kullanılan bu teknoloji, zaman zaman oldukça korkutucu görünebiliyor.

Yeni geliştirilen algoritma, insan yüzlerinin belirgin bir şekilde görüldüğü videoda, insanların konuşmalarına cümle eklemeyi veya cümle çıkarmayı mümkün hale getiriyor. Yani videodaki insanların konuşmaları istenildiği gibi düzenlenebiliyor. Bunu yapabilmek için ise basit bir metin düzenleme programı kullanılıyor.

İnsanların konuşmalarını değiştirebilen yapay zeka algoritması VİDEO

Stanford Üniversitesi'nden Max Planck Enformatik Enstitüsü, Princeton Üniversitesi ve Adobe Research ortaklığında geliştirilen yeni yöntem, film ve televizyon editörleri tarafından kullanılmak için oluşturuldu. Bu sistemi kullanarak aynı sahnenin yeniden tekrar çekimi gerekmiyor. Tek bir video üzerinden insanların konuşmaları, istenildiği gibi değiştirilebiliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Yapay zeka algoritması, videoda bulunan insan yüzünü analiz ederek yeni seslerin nasıl ekleneceğine dair analiler yapıyor. Daha sonra ise bilgisayardan girilen metinler, videodaki gerçek insan yüzü tarafından okunabiliyor. Yapay zeka, insan yüzünün 3 boyutlu modellemesini yeni eklenen sözcüklere göre yeniden düzenliyor ve bu yöntem gerçeğinden asla ayırt edilemiyor.

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