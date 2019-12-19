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İnsanlığın uzaydaki evi: Uluslararası Uzay İstasyonu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda neler yapıldığı hakkında bilgilendirici bir video hazırladık.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 17:35..
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İnsanlığın Dünya dışındaki tek yerleşim yeri olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun nasıl kurulduğunu ve içerisinde neler olup bittiğini hiç merak ettiniz mi?

Dünya'dan baktığınızda çıplak gözle bile görebileceğiniz ve neredeyse bir futbol sahası büyüklüğünde olan istasyon hakkında, kısa bir video hazırladık.

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İNSANLIĞIN UZAYDAKİ EVİ: ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU - YouTube'dan İZLE

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